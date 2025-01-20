Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İçin Acı Tabloyu Açıkladı

Özgür Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki analizine göre, EYT yasası çıkmadan önce 2022 yılının Şubat ayında 9 milyon 519 bin kişi sağ yaşlılık aylığı alıyordu. Dul ve yetim aylıklarıyla birlikte bu sayı, dosya bazında 13 milyon 166 bin kişiye ulaşıyordu. SGK’nın güncel verilerine göre ise yaşlılık aylığı alanların sayısı 11 milyon 957 bine, toplamda ise 16 milyon 605 bin kişiye yükseldi. Bu artışta EYT düzenlemesinin etkisi büyük oldu.