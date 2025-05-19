Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve 81 İldeki Tüm Emeklilere Kara Haberi Verdi! Ankara Kulisleri Bu Haberle Çalkalanıyordu

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Ancak Özgür Erdursun, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Erdursun, 500 TL’lik bir artışın dahi yapılmayacağını belirterek, bu konuda herhangi bir iyileştirmenin gündemde olmadığını vurguladı.