Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve 81 İldeki Tüm Emeklilere Kara Haberi Verdi! Ankara Kulisleri Bu Haberle Çalkalanıyordu
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 2024 yılına ait bayram ikramiyesinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Hükümetin, Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini duyurduğu Kurban Bayramı ikramiyesini 4 bin TL olarak belirlemesi, emekliler arasında hayal kırıklığına yol açtı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, artış beklentilerine net bir yanıt verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara kulislerinde bir süredir bayram ikramiyesinin 8 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşuluyordu. Bazı kaynaklar, en azından sembolik bir artış yapılabileceğini öne sürüyordu.
KARA HABERİ VERDİ
Ancak Özgür Erdursun, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Erdursun, 500 TL’lik bir artışın dahi yapılmayacağını belirterek, bu konuda herhangi bir iyileştirmenin gündemde olmadığını vurguladı.
“İKRAMİYEYİ TARTIŞMAK ARTIK ZAMAN KAYBI”
Özgür Erdursun, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önüne alındığında, bayram ikramiyesinin en az 16 bin TL seviyesinde olması gerektiğini savundu. Ancak mevcut durumda bunun mümkün olmadığını dile getiren Erdursun, "İkramiye konuşmak artık zaman kaybı" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.
KALICI ZAM VURGUSU
Geçici çözümlerle emeklilerin ekonomik sıkıntılarının giderilemeyeceğini belirten Erdursun, emeklilerin artık bayram ikramiyesi gibi sınırlı ödemeler yerine kalıcı maaş artışlarına odaklanması gerektiğini söyledi.
Erdursun, "Sembolik ödemelerle değil, geçinebilecek düzeyde maaş düzenlemeleriyle çözüm sağlanabilir" ifadelerini kullandı.