Özgür Erdursun Net Rakam Verdi: 2025 Yılında Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Açıkladı
Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulunarak net rakam verdi.
Emekli maaşlarına ve asgari ücrete dair yaptığı değerlendirmelerle tanınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda sadece asgari ücretliler için değil, emekliler için de artışlar olacağını ifade etti. Erdursun'un hesaplamalarına göre, şu an 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025'te 20 bin liraya yükselmesi mümkün.
ARA ZAM OLMADI
2023 yılı içinde asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmuş, ancak bu beklenti gerçekleşmemişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda çeşitli uzmanlar asgari ücrette yapılacak zam konusunda farklı tahminlerde bulundu. Enflasyon oranında bir zam yapılacağı yönündeki beklentiler ise giderek güçleniyor.
NET RAKAM VERDİ
Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyonunun Orta Vadeli Program'a göre yüzde 41,5 olarak gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete büyük bir artışın geleceğini belirtti. Erdursun, 2025 yılı için asgari ücrete yönelik öngörüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı ve "Enflasyon beklentisine göre asgari ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5), asgari ücret 20 bin lira olabilir" dedi. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10 oranında zam yapılacağı tahminini de paylaştı.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret, bir işçinin günlük çalışma karşılığı olarak aldığı ve gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi temel ihtiyaçlarını en az düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Türkiye'deki ücretli çalışanların büyük bir kısmının maaşları bu ücrete göre hesaplanır. Yasal olarak belirlenen bir tutar olan asgari ücretin altında maaş ödemesi yapmak, işverenler için mümkün değildir.
NET VE BÜRÜT NASIL BELİRLENİYOR?
Net ve brüt ücret terimleri, maaş hesaplamalarında sıklıkla karışıklığa yol açabilir. Brüt ücret, gelir vergisi, SGK primi ve sendika aidatı gibi kesintiler yapılmadan önceki maaş tutarını ifade eder. Net ücret ise, bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen miktardır. Yani, net maaş çalışanın doğrudan alacağı toplam ücreti gösterir.
ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu süreç şu şekilde işler:
Komisyon, 15 kişiden oluşur ve en az 10 üyenin katılımıyla toplanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir üye komisyon başkanı olarak seçilir. Kararlar oylama usulüyle alınır ve eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli olur. İlk toplantılar Bakanlıkta yapılırken, sonraki toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapar. Nihai karar, Bakanlıkta gerçekleştirilen son toplantıda açıklanır.