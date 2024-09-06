Özgür Erdursun Net Rakam Verdi: 2025 Yılında Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Açıkladı

NET RAKAM VERDİ

Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyonunun Orta Vadeli Program'a göre yüzde 41,5 olarak gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete büyük bir artışın geleceğini belirtti. Erdursun, 2025 yılı için asgari ücrete yönelik öngörüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı ve "Enflasyon beklentisine göre asgari ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5), asgari ücret 20 bin lira olabilir" dedi. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10 oranında zam yapılacağı tahminini de paylaştı.