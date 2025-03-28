Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların kıdem tazminatı hakkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, maaş ödemelerinin düzensiz olması halinde çalışanların haklı fesih yapabileceğini ve bu süreçte izlenmesi gereken adımları detaylandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Özgür Erdursun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz - Resim: 1

Özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerektiğini belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tazminatın brüt maaş üzerinden hesaplandığını ancak belirli bir tavan sınırının bulunduğunu ifade etti. 30 Haziran 2025’e kadar kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655,43 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz - Resim: 2

İŞVEREN MAAŞI GECİKTİRİRSE NE YAPILMALI?

İşverenin maaşları zamanında ödememesinin çalışanlara haklı fesih hakkı tanıdığını belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumda işçilerin noter aracılığıyla fesih bildirimi yaparak iş akdini sonlandırabileceğini söyledi. Çalışanın haklarını koruyabilmesi için zorunlu arabuluculuk sürecine başvurması gerektiğini vurguladı.

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Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz - Resim: 3

BELEDİYE VE EMEKLİ ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA

Maaş gecikmelerinin yalnızca özel sektör çalışanlarını değil, belediye çalışanları ve emeklilik sonrası çalışmaya devam edenleri de etkilediğini belirten SGK Uzmanı Erdursun, bu grupların da haklı fesih ve kıdem tazminatı talep edebileceğini ifade etti.

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Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz - Resim: 4

EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ UYGULAMASI

Özgür Erdursun, emekli maaşlarına haciz işlemlerine dair de bilgi verdi. Emekli maaşlarının yalnızca belirli borçlar nedeniyle haczedilebileceğini belirten uzman, bu işlemin kişinin açık rızası olmadan yapılamayacağını vurguladı.

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