Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların kıdem tazminatı hakkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, maaş ödemelerinin düzensiz olması halinde çalışanların haklı fesih yapabileceğini ve bu süreçte izlenmesi gereken adımları detaylandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerektiğini belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tazminatın brüt maaş üzerinden hesaplandığını ancak belirli bir tavan sınırının bulunduğunu ifade etti. 30 Haziran 2025’e kadar kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655,43 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
İŞVEREN MAAŞI GECİKTİRİRSE NE YAPILMALI?
İşverenin maaşları zamanında ödememesinin çalışanlara haklı fesih hakkı tanıdığını belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumda işçilerin noter aracılığıyla fesih bildirimi yaparak iş akdini sonlandırabileceğini söyledi. Çalışanın haklarını koruyabilmesi için zorunlu arabuluculuk sürecine başvurması gerektiğini vurguladı.
BELEDİYE VE EMEKLİ ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA
Maaş gecikmelerinin yalnızca özel sektör çalışanlarını değil, belediye çalışanları ve emeklilik sonrası çalışmaya devam edenleri de etkilediğini belirten SGK Uzmanı Erdursun, bu grupların da haklı fesih ve kıdem tazminatı talep edebileceğini ifade etti.
EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ UYGULAMASI
Özgür Erdursun, emekli maaşlarına haciz işlemlerine dair de bilgi verdi. Emekli maaşlarının yalnızca belirli borçlar nedeniyle haczedilebileceğini belirten uzman, bu işlemin kişinin açık rızası olmadan yapılamayacağını vurguladı.