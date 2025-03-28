Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz

Özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerektiğini belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tazminatın brüt maaş üzerinden hesaplandığını ancak belirli bir tavan sınırının bulunduğunu ifade etti. 30 Haziran 2025’e kadar kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655,43 TL olarak belirlendiğini açıkladı.