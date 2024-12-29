Özgür Erdursun Kötü Haberi Verdi: SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yandı

SGK PRİMLERİNDE YENİ HESAPLAMA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı için SGK prim oranlarını ve ödenmesi gereken tutarları kalem kalem hesapladı. Erdursun’un paylaşımlarına göre, asgari ücret artışına paralel olarak SGK primlerinde de ciddi bir yükseliş söz konusu.