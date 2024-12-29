Özgür Erdursun Kötü Haberi Verdi: SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yandı
Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenmesinin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinde de artış yaşanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda geçerli olacak prim tutarlarını detaylı şekilde açıklarken, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı da duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Asgari ücretteki bu artış, SGK primlerinde de doğrudan etkili olacak.
SGK PRİMLERİNDE YENİ HESAPLAMA
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı için SGK prim oranlarını ve ödenmesi gereken tutarları kalem kalem hesapladı. Erdursun’un paylaşımlarına göre, asgari ücret artışına paralel olarak SGK primlerinde de ciddi bir yükseliş söz konusu.
İşte Erdursun'un hesaplaması...
- Asgari ücretli çalışan bir kişi için sigorta primi 9.752,06 TL,
- Asgari ücretli emekli çalışanın sigorta primi 8.321,76 TL,
- Bağ-Kur İsteğe Bağlı sigorta primi aylık 8.321,76 TL,
- Bağ-Kur primi 8.971,90TL, düzenli ödeyenlerde 7.671,62 TL,
- Ek-5 Tarım sigorta primi 8.971,90 TL,
- Vergiden Muaf Ev Hanımı Bağ-Kur primi 8.321,76 TL,
- Ek-6 Primi işsizlik sigorta primli 9.231,95TL TL İşsizlik Sigorta primi yoksa 8.451,79 TL,
- Ev hizmetleri 10 günden az ise günlük 17,34 TL, ev hizmetleri 10 gün fala ise günlük 281,73 TL.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI
Öte yandan Özgür Erdursun emeklilere yapılacak zamla ilgili de uyarıda bulunarak, "En düşük emekli aylığı da 15.000₺ olur" dedi.