Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Maaş İçin Yeni Rakam Ortaya Çıktı

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF

Son seyyanen zammın 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Erdursun, 2023 yılında verilen oransal artışların ise anlamlı bir iyileşme yaratmadığını belirtti. Erdursun’a göre, emekli, memur ve asgari ücretli için ayrı ayrı düzenlemeler yapılması gerekiyor ancak mevcut tabloda böyle bir planlama görünmüyor.