Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Maaş İçin Yeni Rakam Ortaya Çıktı
2025 yılının ortalarına yaklaşılırken, emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar gözlerini Temmuz ayında yapılması beklenen olası ara zamma çevirdi. Özellikle Ocak ayında yapılan artışların yetersiz kaldığını düşünen milyonlarca kişi, yeni dönemde maaşlarına ne ölçüde zam yapılacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak hem asgari ücret hem de emekli aylıklarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Uzmanı Erdursun, Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatarak Temmuz ayında ise herhangi bir artış beklenmediğini belirtti. Hükümetin bu konuda, “İlk 6 ay için beklenen enflasyonun üzerinde artış yapıldı” şeklinde bir açıklamayla yeni bir zamma gerek duymayabileceğini öne sürdü.
EMEKLİLERE ENFLASYON FARKI VERİLECEK
Erdursun’a göre Temmuz ayında yalnızca memur ve memur emeklileriyle birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak bu artışların, emeklilerin alım gücünü artırmada yeterli olmayacağı uyarısında bulunan Erdursun, sabit gelirlinin reel anlamda ciddi kayıplar yaşadığını vurguladı.
YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MİLYONLAR VAR
Türkiye'de ortalama emekli maaşlarının 17 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında değiştiğini belirten Erdursun, bu tutarın açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti. Açıklamasında, yoksulluk sınırının 80 bin lirayı aştığını belirten Erdursun, ülke genelinde halkın büyük bir kesiminin bu sınırın altında yaşadığını ifade etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 250 LİRAYA YÜKSELEBİLİR
Canlı yayında en düşük emekli aylığına dair de değerlendirmelerde bulunan Erdursun, bu tutarın Temmuz ayındaki olası zamla birlikte en fazla yüzde 20 oranında artabileceğini söyledi. Bu durumda en düşük emekli maaşının yaklaşık 17 bin 250 liraya yükselebileceği tahmin ediliyor.
SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF
Son seyyanen zammın 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Erdursun, 2023 yılında verilen oransal artışların ise anlamlı bir iyileşme yaratmadığını belirtti. Erdursun’a göre, emekli, memur ve asgari ücretli için ayrı ayrı düzenlemeler yapılması gerekiyor ancak mevcut tabloda böyle bir planlama görünmüyor.