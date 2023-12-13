Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler"
Borsa İstanbul'da bugün yaşanan düşüşün ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Küçük yatırımcının içinden geçtiler" diye yazdı. Demirtaş daha sonra bunu sildi ve "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı incittiler" ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybederek 7.621,28 puana indi.
Düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Ekonomi alanında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş, borsada küçük yatırımcının kayıplarına ilişkin ‘Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler’ ifadelerini kullandı.
İşte Demirtaş’ın paylaşımı:
Demirtaş daha sonra bunu sildi ve "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı incittiler" ifadelerini kullandı.