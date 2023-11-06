Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu?
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok yükseliş gösteren hisseyi paylaştı. Demirtaş'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışı piyasalar üzerinde olurken Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,01 kayıpla 7.705,99 puandan tamamladı.
Endeks, geçen hafta içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.786,37 puanı gördü.
BORSA İSTANBUL'DA EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 351 milyar 982 milyon lirayla Koç Holding, 311 milyar 466 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 248 milyon lirayla Tüpraş oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSE COCA COLA
Söz konusu hisseler arasında İsrail-Filistin hattında çatışmalar sürerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 13,28 ile Coca Cola İçecek oldu.
Coca Cola İsrail üretimi olduğu gerekçesiyle boykot edilerek, Türkiye'de birçok kişi tarafından satın alınarak yere dökülmüştü.
Konuya ilişkin sosyal meyda hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Geçen hafta Türk Borsasında en çok yükselen hisse Coca Cola..." dedi.
BORSA İSTANBUL'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,28 ile Coca Cola İçecek oldu.
Coca Cola İçecek’i yüzde 11,75 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 11,63 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,17 ile Odaş Elektrik, yüzde 10,46 ile Yayla Gıda, yüzde 9,25 ile Çimsa Çimento şeklinde sıralandı.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,13 yükselişle 7.792,84 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.
Ayrıca, cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.