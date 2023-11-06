Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu?

BORSA İSTANBUL'DA EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 351 milyar 982 milyon lirayla Koç Holding, 311 milyar 466 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 248 milyon lirayla Tüpraş oldu.