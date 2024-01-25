Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini: Ama şartlarım çok önemli...
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Demirtaş, "Ama şartlarım çok önemli" diyerek, önerilerini tek tek sıraladı.
Yurt içinde bugün saat 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
Faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülürken, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Bu gelişmeler öncesi yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.
Bugün piyasaların açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.
Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
"POZİTİF AYRIŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrilirken, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'a ilişkin öngörülerini paylaşan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ben de Türkiye'de eğer Merkez Bankası yaptığı doğrulara devam ederse, üstüne yapısal reformlar gelirse aynı şekilde Türk borsasının pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü."
"AMA ŞARTLARIM ÖNEMLİ..."
"Ancak dediğim doğrulara devam edilirse o zaman Ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur" diyen Demirtaş, "Ama Şartlarım çok önemli... Bu perşembe Merkez Bankası'nın doğrulara devam edeceğini umuyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.