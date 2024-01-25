Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini: Ama şartlarım çok önemli...

"Ben de Türkiye'de eğer Merkez Bankası yaptığı doğrulara devam ederse, üstüne yapısal reformlar gelirse aynı şekilde Türk borsasının pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü."