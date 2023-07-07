Özgür Demirtaş'ın öngörüsü tuttu: Dün yazdı bugün oldu

"VERGİLERİN DEVAMI GELECEK"

Aynı gün bazı vergilerdeki artış haberleri de peş peşe geldi. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği duyuruldu. Bazı ürünlere ÖTV zammı geldi. Ekonomist Özgür Demirtaş, öğleden sonra Twitter'dan "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" şeklinde mesaj paylaştı.