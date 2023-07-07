Özgür Demirtaş'ın öngörüsü tuttu: Dün yazdı bugün oldu
Haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 5 Temmuz Çarşamba günü MTV ve ÖTV'ye gelen zamların ardından açıklama yapan Ekonomist Özgür Demirtaş, "vergilerin devamı gelecek" açıklamasını yapmıştı. Türkiye bu sabah yeni vergilerle uyandı.
5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla da memurlara yapılacak maaş zamları netleşti. Ayrıca en düşük memur maaşıyla ilgili düzenleme de TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
"VERGİLERİN DEVAMI GELECEK"
Aynı gün bazı vergilerdeki artış haberleri de peş peşe geldi. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği duyuruldu. Bazı ürünlere ÖTV zammı geldi. Ekonomist Özgür Demirtaş, öğleden sonra Twitter'dan "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" şeklinde mesaj paylaştı.
YENİ DÜZENLEMELERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından da Demirtaş, eski tweetini de alıntılayarak yeni düzenlemeleri paylaştı:
"Harçlar %50 artırılmış
KDV oranları yükseltilmiş: %18 olan oran %20’ye, %8 olan oran %10’a çıkartılmış
Tüketici kredilerinde %10 olan BSM Vergisi %15’e çıkarılmış
Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç 6 bin TL'den 20 bin TL’ye çıkarılmış…"