Özgür Demirtaş'ın canlı yayını izlenme rekoru kırdı: 'Benden günah gitti'
Finans profesörü Özgür Demirtaş'ın YouTube üzerinden yayınladığı canlı yayını izlenme rekoru kırdı. 'Afrika bile tokatlayıp geçebilir sizi enflasyon anlamında' diyen Demirtaş hem faiz hem de cebinde 1 milyonu olanlara dikkat çekti.
Özgür Demirtaş hem faiz politikası hem de Amerikalı nobel ödüllü ekonomist Joseph E. Stiglitz'in söylediklerine dair açıklama yaptı.
Dünyanın en iyi ekonomisti Stiglitz'in Amerika için, ‘Enflasyon ABD’de var ama üretimi artırırsak enflasyonda sıkıntılar yaşayabiliriz.’ cümlelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin Türkiye için geçerli olmadığını belirten Demirtaş Joseph E. Stiglitz ile canlı video görüşmesini yayınladı ve doğruluğunu teyit etti.
Bunun ardından, "Bu videodan sonra tekrar sözleştik. Özgür dedi eğer hani bir daha çarpıtma olursa telefon etmen yeterli... O yüzden ben uyarıda bulunayım adamcağız bir şey söyler İzlanda için kalkıp Türkiye için söyledi falan yaparsınız vallahi bak benden günah gitti tekrar böyle bir şey yaptırmak zorunda bırakmayın." dedi.
'BUNLAR KORKUNÇ RAKAMLAR'
Etin kilosunun neredeyse 500 TL'ye yükseldiğini belirten Demirtaş, “İnen faizler Merkez Bankası faizleri. Merkez Bankası’nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz. Yani sizinle alakası yok. Yani sizin araba, ev, örgenim kredisi, tüketim kredisi faizlerinizin indiği falan yok. Merkez Bankası faizinin inmesiyle Türk Lirası göçtü, dolar patladı, en kötüsü de enflasyon çıldırdı! Etin kilosu neredeyse 500 TL’ye geldi. Bunlar korkunç rakamlar.” dedi.