Özgür Demirtaş'ın canlı yayını izlenme rekoru kırdı: 'Benden günah gitti'

Bunun ardından, "Bu videodan sonra tekrar sözleştik. Özgür dedi eğer hani bir daha çarpıtma olursa telefon etmen yeterli... O yüzden ben uyarıda bulunayım adamcağız bir şey söyler İzlanda için kalkıp Türkiye için söyledi falan yaparsınız vallahi bak benden günah gitti tekrar böyle bir şey yaptırmak zorunda bırakmayın." dedi.