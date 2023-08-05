Özgür Demirtaş, 'yüzüncü kez' dedi, dolar kuruna isyan etti!

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.