Özgür Demirtaş, 'yüzüncü kez' dedi, dolar kuruna isyan etti!
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun neden baskılandığına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Yüzüncü kez..." diyerek yaşanan duruma isyan etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı.
Perşembe günü açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükselirken, gelecek aylarda da yükselişin sürmesi bekleniyor.
Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.
ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.