Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi

Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını net 11 bin 402 lira olduğunu iş verene de kamu desteğinin 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Asgari ücret güncel kur ile birlikte 483 dolar oldu.