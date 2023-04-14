Özgür Demirtaş uyarılarını sıraladı, dolar kuru tahmininde bulundu!

Dolar kuruna ilişkin değerlendirmede bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

Dolar’ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız. Dolar/TL 1,5 seviyesinden saçma sapan yanlış ekonomi politikası ile 13-15’lere çıkınca enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı."