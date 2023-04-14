Özgür Demirtaş uyarılarını sıraladı, dolar kuru tahmininde bulundu!
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kuru tahminine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Doların suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı" diyen Demirtaş, dolar/TL tahmininde bulundu.
Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile birlikte enflasyonist baskı artmaya devam etti.
Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL kuru 19,38 TL seviyesine kadar yükseldi.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DOLAR KURU TAHMİNİ
Dolar/TL kurunun yükselişini sürdürmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Doların suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız" diyerek dolar kuru tahmininde bulundu.
Dolar kuruna ilişkin değerlendirmede bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
Dolar’ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız. Dolar/TL 1,5 seviyesinden saçma sapan yanlış ekonomi politikası ile 13-15’lere çıkınca enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı."