Özgür Demirtaş uyardı: Yeni asgari ücret için 'nisan' ayına dikkat!
2024 yılında uygulacak yeni asgari ücretin belli olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, uyarılarını sıraladı. Demirtaş, nisan ayını işaret etti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesimi yaptığı son toplantının ardından 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafından yapılana açıklamada, 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanacak. Böylece 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret toplamda yüzde 49 oranında artmış oldu.
TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN TL
Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, şu ifadeleri kullandı:
"İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz."
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL olarak hesaplandı.
"YAPTIĞIM HESAPLARA GÖRE..."
Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yeni asgari ücrete ilişkin uyarılarını sıralayan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığım hesaplara göre, Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli."
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
Öte yandan Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı Kasım ayı itibariyle 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL olarak açıklandı.