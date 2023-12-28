Özgür Demirtaş uyardı: Yeni asgari ücret için 'nisan' ayına dikkat!

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Öte yandan Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı Kasım ayı itibariyle 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL olarak açıklandı.