Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar ilkokul mezunları lütfen okuyun'

2-20)

İşsizlik Düşer. Yeni yatırımlarda maaş alan insanlar maaşlarını harcar. MİLLİ GELİR artar.

Ne güzel değil mi?? Kulağa ne hoş geliyor değil mi??

DEĞİL!

Unutmayın: Bir şey kulağa çok hoş geliyorsa büyük ihtimal ile doğru değildir.