Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar ilkokul mezunları lütfen okuyun'
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım serisi ile gündeme geldi. Demirtaş, tüm topluma seslenerek "lütfen okuyun" dedi.
Ekonomist Özgür Demirtaş, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Demirtaş "AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler İYİP'liler, Deva'lılar, İlkokul mezunları, Lise Mezunları, Beyaz Yakalılar lütfen OKUYUN..." ifadeleriyle şu paylaşımları yaptı:
1-20) Lütfen Okuyun, OKUTUN:
Merkez Bankaları YOKTAN para yaratır.
Bu bir bedel (Faiz) karşılığında bankalara verir.
Bankalar da o parayı alır şirketlere kredi verir.
Şirketler kredi ile yeni yatırım yapar, İnsanları yeni yatırımlarında işe alırlar.
2-20)
İşsizlik Düşer. Yeni yatırımlarda maaş alan insanlar maaşlarını harcar. MİLLİ GELİR artar.
Ne güzel değil mi?? Kulağa ne hoş geliyor değil mi??
DEĞİL!
Unutmayın: Bir şey kulağa çok hoş geliyorsa büyük ihtimal ile doğru değildir.
3-20) Peki yukarıdakiler niye doğru değil?
Doğru değil çünkü Bu yöntem DOPİNG dir.
Bu yöntem UYUŞTURUCU kullanımıdır.
Bu yöntem SAHTEKARLIKTIR.
Bu yöntem KISA VADELİDİR. Bu yöntem gelecek nesillere atılan KAZIKTIR.
Tane tane anlatayım