Özgür Demirtaş sadece emoji koydu: Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını nasıl yorumladı?
Ekonomistler, piyasa beklentilerinin altında kalan 650 baz puanlık faiz artırımı sonrası ilk yorumlarını, kişisel Twitter hesapları üzerinden yaptı. Prof. Özgür Demirtaş, paylaşımına yalnızca emoji koymakla yetindi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, politika faizini (bir hafta vadeli repo faiz oranı) yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine yükseltti.
Piyasada beklentiler yüzde 18 ile 40 arasında değişim gösteriyordu. Peki ekonomistler, 650 baz puanlık artış için neler söyledi?