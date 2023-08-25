Özgür Demirtaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası paylaştı: Bugün itibariyle bitti

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş karar sonrası yaptığı paylaşımda "Türkiye Ekonomi Modeli denen şey bugün itibari ile bitti! Merkez Bankasını tebrik ederim." dedi.