Özgür Demirtaş kredileri işaret etti, "kusmuk olarak çıkacak" dedi
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrasına vurgu yaparak kredileri işaret etti. Demirtaş, "Kusmuk olarak çıkacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'faizin enflasyona sebep olduğunu' savunarak, Merkez Bankası'na faiz indirimi talimatı vermişti. Bu talimat doğrultusunda Merkez Bankası, politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirdi.
Erdoğan'ın düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngören ekonomik modelinin sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.
FAİZ ARTIRIMI HIZ KAZANDI
Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası, seçimlerden sonra faiz artırımına hız vererek politika faizini yüzde 45'e çıkardı.
ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENTİSİ
Politika faizin artmasına rağmen piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
DOLAR/TL'DE REKOR
Öte yandan Karahan'ın açıklamaları sonrası piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL'nin negatif getirisiyle dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.
KREDİLERİ İŞARET ETTİ
Söz konusu gelişmeler sonrası ekonomik kriz içinden çıkılmaz bir hal alırken Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrasına vurgu yaparak kredileri işaret etti.
Sosyal medya hesabından "Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak! Haziran ayına kadar dayanın. Oradan sonra enflasyon inmeye başlayacak…"