Özgür Demirtaş kredileri işaret etti, "kusmuk olarak çıkacak" dedi

Erdoğan'ın düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngören ekonomik modelinin sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.