Özgür Demirtaş, gelen yanlış cevaplara şaşırdı: 'Arkadaşlar ne yaptınız? Kafadan atsanız bile...'
Finans profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden takipçilerine finans soruları sordu. Yanlış cevaplara şaşıran Demirtaş, 'Arkadaşlar ne yaptınız' dedi ve en büyük isteğini açıkladı.
Özgür Demirtaş Twitter hesabından takipçilerine ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde 3 ayrı finans sorusu sordu. Sorulara 4 şık ekleyen Demirtaş, çoğunlukla yanlış cevapları görünce şaştı kaldı.
Şaşkınlığını, 'Arkadaşlar ne yaptınız?' diye ifade eden Demirtaş, "Sorduğum sorulara kafadan atsanız bile %25 doğru yanıt çıkması lazım ama onun bile altında çıkıyor" diyerek en büyük isteğini açıkladı.
İşte Özgür Demirtaş'ın takipçilerine sorduğu o sorular.
"Bir Lise seviyesi finansal okur yazarlık sorusu sorayım: Sonra değerlendiririm. 100 TL’nizi % r faizle bankaya 3 yıllığına koydunuz. 3 yıl paraya dokunmazsanız alacağınız faiz geliri, her yıl faizi çekmeniz durumundaki faiz gelirinizden 1 Lira 50 Kuruş fazla ise faiz kaçtır?
a.) % 5
b.) % 5.5
c.) %6
d.) %7
Yalnızca yüzde 25 kişi doğru yanıt 'D' seçeneğini işaretledi. Bunun üzerine Demirtaş, "Arkadaşlar ne yaptınız. Doğru yanıt en az oylardan birini almış. Doğru yanıt %7 olacaktı. Vallahi ben bir Finansa giriş dersi vermeliyim tüm Türkiye’ye" diye yazdı.