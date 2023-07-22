Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi: 'Her zaman kötü sonuçlanır'

"Bu durumda 1) Ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti zor. 2) En olmadı evi satılığa çıkarırlar. 3) Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır. 4) Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır. Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır…"