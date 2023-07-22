Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi: 'Her zaman kötü sonuçlanır'
Ekonomist Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kiralara müdahale açıklamasını değerlendirdi.
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, fahiş kiralarla ilgili cezai yaptırım gelebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi.
Erdoğan, boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıldığını açıklarken, "Yanlarına kâr kalmayacak” dedi.
Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Demirtaş da Twitter'dan şunları yazdı:
"Bu durumda 1) Ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti zor. 2) En olmadı evi satılığa çıkarırlar. 3) Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır. 4) Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır. Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır…"