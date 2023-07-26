Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını değerlendirirken "Herkese geçmiş olsun" dedi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasını yorumladı ve uyarılarda bulundu.
Mehmet Şimşek, dün "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.
Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.
'MUAZZAM ARTIŞA HAZIR OLUN'
Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından ise Prof Dr. Özgür Demirtaş'tan Ticari kredilerde faiz artışı uyarısı geldi.