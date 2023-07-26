Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını değerlendirirken "Herkese geçmiş olsun" dedi.

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Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun - Resim: 1

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasını yorumladı ve uyarılarda bulundu.

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Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun - Resim: 2

Mehmet Şimşek, dün "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

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Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun - Resim: 3

Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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'MUAZZAM ARTIŞA HAZIR OLUN'

Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından ise Prof Dr. Özgür Demirtaş'tan Ticari kredilerde faiz artışı uyarısı geldi.

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