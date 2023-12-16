Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın!
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısına uyarılarını sıraladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Kanmayın, aldanmayın, inanmayın" ifadelerini kullandı.
2024 yılında ekonominin yavaşlayacağına ilişkin beklentiler şirketlerin performanslarına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.
Piyasa profesyonellerinin ve yatırımcıların kafasındaki soru önümüzdeki yıl beklenen ekonomik yavaşlamanın hangi sektörü, hangi şirketi ne kadar ve ne yönde etkileyeceği.
BORSA, 3 YILLIK RALLİDE YÜZDE 937 YÜKSELDİ
Bu gelişmeler öncesi Mart 2020’de başlayan 3 yıllık rallide borsa yüzde 937 yükselerek 825 puandan 8 bin 562 puana kadar çıktı. Bu hafta içinde ise endeks, en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.
Ancak, Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi. Hisse senetleri fiyatlarını gösteren borsa veri ekranlarındaki yemyeşil görüntü yerini kırmızılara bırakmaya başladı.
SON 15 GÜNDE YÜZDE 6 KAYIP
Ekranın kırmızıya dönmesi sonrası bu ayın başından beri Borsa İstanbul yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.
500 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCI BORSA'DAN AYRILDI
Borsa'nın düşüşe geçmesi ardından son dönemde 500 binin üzerinde yatırımcı, Borsa İstanbul'dan ayrıldı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Borsa'ya dair sosyal medya hesabından "Uyarılarım" başlıklı bir paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"- Finans eğitiminiz yok ise kendiniz hisse seçmeyin,
- Sosyal Medyadan Tavsiye alıp, Telegram Gruplarına kanmayın,
- Yüksek Getiri vaatlerine aldanmayın,
- Sizinle aynı Sosyo-kültürel çevreden veya aynı Siyasi Görüşten olduğu için birinin tavsiyelerine inanmayın."
Öte yandan sosyal medya hesabından bir takipçisinin Borsa'ya dair, "O halde sen söyle de senin tavsiyene uyalım" paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, "Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Verilmemeli" dedi.