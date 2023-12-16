Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın!

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısına uyarılarını sıraladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Kanmayın, aldanmayın, inanmayın" ifadelerini kullandı.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 1

2024 yılında ekonominin yavaşlayacağına ilişkin beklentiler şirketlerin performanslarına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 2

Piyasa profesyonellerinin ve yatırımcıların kafasındaki soru önümüzdeki yıl beklenen ekonomik yavaşlamanın hangi sektörü, hangi şirketi ne kadar ve ne yönde etkileyeceği.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 3

BORSA, 3 YILLIK RALLİDE YÜZDE 937 YÜKSELDİ

Bu gelişmeler öncesi Mart 2020’de başlayan 3 yıllık rallide borsa yüzde 937 yükselerek 825 puandan 8 bin 562 puana kadar çıktı. Bu hafta içinde ise endeks, en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 4

Ancak, Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi. Hisse senetleri fiyatlarını gösteren borsa veri ekranlarındaki yemyeşil görüntü yerini kırmızılara bırakmaya başladı.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 5

SON 15 GÜNDE YÜZDE 6 KAYIP

Ekranın kırmızıya dönmesi sonrası bu ayın başından beri Borsa İstanbul yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 6

500 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCI BORSA'DAN AYRILDI

Borsa'nın düşüşe geçmesi ardından son dönemde 500 binin üzerinde yatırımcı, Borsa İstanbul'dan ayrıldı.

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 7

Yaşanan gelişmeler sonrası Borsa'ya dair sosyal medya hesabından "Uyarılarım" başlıklı bir paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 8

"- Finans eğitiminiz yok ise kendiniz hisse seçmeyin,

- Sosyal Medyadan Tavsiye alıp, Telegram Gruplarına kanmayın,

- Yüksek Getiri vaatlerine aldanmayın,

- Sizinle aynı Sosyo-kültürel çevreden veya aynı Siyasi Görüşten olduğu için birinin tavsiyelerine inanmayın."

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Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını uyardı: Kanmayın, aldanmayın, inanmayın! - Resim: 9

Öte yandan sosyal medya hesabından bir takipçisinin Borsa'ya dair, "O halde sen söyle de senin tavsiyene uyalım" paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, "Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Verilmemeli" dedi.

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