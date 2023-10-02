Özgür Demirtaş, Akbank'tan istifa gerekçesini açıkladı: Kalınmaz zaten!
Sabancı Holding'in şirketlerinden olan Akbank'ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler olurken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. İstifa gerekçesine ilişkin Demirtaş, "Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten" dedi.
Sabancı Holding'in önemli şirketlerinden olan Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugünden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Aynı tarih itibarıyla genel müdürlük görevine Kaan Gür getirildi.
"ONUR VE AYRICALIK"
Akbank'ın yeni genel müdürü Kaan Gür, bankaya bu önemli görev için yeniden katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Akbank'ın genel müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Akbank'ın önümüzdeki dönemde, Sayın Hakan Binbaşgil'in bizlere bıraktığı sağlam temeller üzerinde daha da büyüyüp gelişeceğine olan inancım tam. Akbank, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Bankadaki güçlü ekiple birlikte bu mirası daha da yüceltmek, yepyeni ufuklara taşımak için hazırız" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ İSTİFA ETTİ
Öte yandan finans uzmanı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank'taki yönetim değişikliğinin ardından bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.