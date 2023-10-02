Özgür Demirtaş, Akbank'tan istifa gerekçesini açıkladı: Kalınmaz zaten!

"ONUR VE AYRICALIK"

Akbank'ın yeni genel müdürü Kaan Gür, bankaya bu önemli görev için yeniden katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Akbank'ın genel müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Akbank'ın önümüzdeki dönemde, Sayın Hakan Binbaşgil'in bizlere bıraktığı sağlam temeller üzerinde daha da büyüyüp gelişeceğine olan inancım tam. Akbank, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Bankadaki güçlü ekiple birlikte bu mirası daha da yüceltmek, yepyeni ufuklara taşımak için hazırız" ifadelerini kullandı.