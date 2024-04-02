Özgür Demirtaş, "acil" diye paylaştı: Girişmemiz lazım…
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, "Ülkece acilen Yapısal Reformlara girişmemiz lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye yükseltmesiyle son buldu.
Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi ve hem Hazine hem de Merkez Bankası'nda oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" dönüşüyle sıkılaşma mesajları verilmeye başladı.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU
Son olarak pazar günü yapılan yerel seçim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."
"ACİLEN..."
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomi yönetiminin 'rasyonel politikalardan dönmeyeceğiz' mesajını son derece olumlu buluyorum. Bu mesajlara ek olarak ülkece acilen Yapısal Reformlara girişmemiz lazım…"
ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti.
Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.