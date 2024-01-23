Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?

"Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-yüzde 50 daha değerli olur. Türkiye’nin İhracatçısı da göçer. Halbuki İhracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste."