Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
ABD bankası Wells Fargo, 2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra dolar/TL'nin düşeceği tahmininde bulundu. Ekonomi gündeminde yer alan tahmin sonrası Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Allah akıl fikir versin bu analiste" dedi.
Yurt içi piyasalarda enflasyonun beklendiğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtların olmaması nedeniyle dolar/TL kuru, yükselişini sürdürerek rekor seviyede hareket ediyor.
Enflasyonun piyasalarda hakim görüş olarak kalmasıyla birlikte, beklenti, enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yapması.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI
Söz konusu gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta açıkladığı 2024 yıl sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 42 seviyesinde bulunuyor. Ancak, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak hedeflenmişti.
DOLAR/TL'DE REKOR
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündeminde yer alırken, dolar/TL güne 30,28 TL seviyesinde başlayarak rekor tazeledi.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI
Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2,5 değer kaybetti.
DOLAR KURU GERİLEYECEK Mİ?
Yaşanan bu gelişmeler sonrası ABD bankası Wells Fargo, dolar/TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren gerileyeceğini öngördü.
Banka ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan 22 Ocak tarihli raporda, dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 TL seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 TL seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini tahmin etti.
Bankanın hazırladığı rapora göre, yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 TL seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 TL seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29 TL, ikinci çeyreğinde ise 28,50 TL olacağını tahmin etti.
"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
Bankanın söz konusu raporu sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-yüzde 50 daha değerli olur. Türkiye’nin İhracatçısı da göçer. Halbuki İhracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste."
"UZAKTAN AHKAM KESENLERDE BUGÜN"
Ekonomist Barış Soydan ise, "Uzaktan ahkam kesenlerde bugün: Wells Fargo'ya göre, dolar bu yıl sonunda 29.5 TL, gelecek yıl sonunda 28.5 TL olacak" dedi.
MERKEZ BANKASI DOLAR/TL TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 TL oldu.