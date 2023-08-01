Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı?
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dolar kurunun baskılandığını söyleyen Demirtaş, "Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil" dedi.
Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sonrası peş peşe gelen zamlar, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.
TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE'de temmuzda çift haneye yakın artış beklenirken, TCMB'nin 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı ise beklentilerin altında kalmıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİN ALTINDA
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecini önceki haftalarda başlatırken, TCMB Başkanı Gaye Erkan da geçen hafta enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini; belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceklerini açıklamıştı.
DOLAR NEDEN BASKILANDI?
Enflasyonist baskı ve Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasa beklentilerinin altında kalması sonrası dolar/TL 27 TL bandını aşarak rekor kırarken, son haftalarda yatay seyir izleyen dolar kuruna ilişkin Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadelere yer verdi: