Özgür Aybaş duyurdu: Alkole büyük zam!

"ÖLÜMÜ GÖZE ALIP İÇECEĞİZ"

Yeniçağ'dan Ayşe Memiş'in haberine göre en ucuz alkollü içecek olan biranın bile yanına yanaşamadıklarını belirten dar gelirliler "Haftanın 6 günü yarış atı gibi koşup çalışıyoruz. Bir gün dinlenirken 2 bira içmek istiyor ama yanına bile yanaşamıyoruz. Tanesi 38 TL olmuş. Yanına fıstık da alsak. fiyat 50 TL oluyor. Ne içtik 1 tane bira" yorumunu yaptı.