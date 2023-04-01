Özgür Aybaş duyurdu: Alkole büyük zam!
Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerden biri olan alkol dev zam geliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından içkiye yüzde 10-12 arasında zam geleceğini duyurdu.
Türkiye'nin seçim sürecine girdiği şu günlerde, seçmenin gözünü boyamak için peş peşe hamleler gelmeye başladı. Ancak hükümet bütçe açığını kapatmak için benzin, alkol ve sigaraya zam üstünü zam yapmaya devam ediyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından son zam haberini verdi. Aybaş Twitter hesabından alkol grubu olan Pernod Ricard grubu içkilere 3 Nisan itibariyle yüzde 10-12 arası zam geleceğini duyurdu.
Yapılan bu zammın ardından tüm alkol gruplarının satış fiyatlarını değiştireceği tahmin ediliyor.
"ÖLÜMÜ GÖZE ALIP İÇECEĞİZ"
Yeniçağ'dan Ayşe Memiş'in haberine göre en ucuz alkollü içecek olan biranın bile yanına yanaşamadıklarını belirten dar gelirliler "Haftanın 6 günü yarış atı gibi koşup çalışıyoruz. Bir gün dinlenirken 2 bira içmek istiyor ama yanına bile yanaşamıyoruz. Tanesi 38 TL olmuş. Yanına fıstık da alsak. fiyat 50 TL oluyor. Ne içtik 1 tane bira" yorumunu yaptı.