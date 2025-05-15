Özel Üniversite Fiyatları Uçtu: Hem Ücret Arttı, Hem Taksit Azaldı! Diploma Hayali Yarım Kaldı
Özel üniversitelerde 2025-2026 dönemi için kayıt ücretleri yüzde 100’e varan oranlarda arttı, taksit sayısı ise 8’den 6’ya düşürüldü. Eğitimciler, bu zamların öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini zorlaştırdığını belirtti.
Kaynak: Nefes Gazetesi
2025-2026 akademik yılı öncesinde özel üniversitelerin kayıt ücretleri katlanarak arttı. Birçok üniversitede ücretler neredeyse ikiye katlanırken, taksit seçenekleri de azaldı. Zamlar nedeniyle öğrenciler hem maddi zorluk yaşıyor hem de eğitimlerini sürdürme konusunda endişe taşıyor.
BAZI BÖLÜMLERDE ÜCRETLER 165 BİN TL'Yİ BULDU
Türkiye genelinde 79 özel üniversitede toplam 800 binden fazla öğrenci eğitim alıyor. Ancak son dönemde bu üniversitelerde kayıt ücretlerine yapılan ciddi artışlar, öğrencileri zorluyor.
Nefes Gazetesi’nin haberine göre, yüzde 50 burslu bir hemşirelik öğrencisinin yıllık eğitimi için ödemesi gereken tutar 205 bin liradan 370 bin liraya çıktı. Bankacılık bölümünde ücretler 80 bin liradan 150 bin liraya, endüstri mühendisliği programında ise 130 bin liradan 210 bin liraya yükseldi.
HEM ÜCRET ARTTI HEM TAKSİT SAYISI AZALDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 yılı Temmuz ayında aldığı kararla, üniversitelerin ücret artışlarını 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapmasını ve bu bilgileri internet sitelerinden duyurmasını zorunlu kılmıştı. Ancak birçok özel üniversite, ekonomik krizi gerekçe göstererek bu sınıra uymuyor ve zam oranlarını yüzde 100'e kadar çıkarıyor.
Öte yandan bazı üniversiteler taksit sayısında da değişikliğe gidiyor. Önceki yıllarda 8 taksitle ödeme imkanı sunulurken, yeni dönemde bu sayı 6’ya indirildi.
"EĞİTİMİMİZİ YARIDA BIRAKABİLİRİZ"
Zamlardan etkilenen öğrenciler ise zor durumda. Ailelerine yakın kalmak ve barınma masraflarını azaltmak amacıyla özel üniversite tercih ettiklerini belirten öğrenciler, yeni ücretleri karşılamanın imkansız olduğunu söylüyor. Bazı öğrenciler kredi çekmek zorunda kalırken, kimileri eğitimini dondurmayı ya da tamamen bırakmayı düşünüyor.