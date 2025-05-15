Özel Üniversite Fiyatları Uçtu: Hem Ücret Arttı, Hem Taksit Azaldı! Diploma Hayali Yarım Kaldı

HEM ÜCRET ARTTI HEM TAKSİT SAYISI AZALDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 yılı Temmuz ayında aldığı kararla, üniversitelerin ücret artışlarını 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapmasını ve bu bilgileri internet sitelerinden duyurmasını zorunlu kılmıştı. Ancak birçok özel üniversite, ekonomik krizi gerekçe göstererek bu sınıra uymuyor ve zam oranlarını yüzde 100'e kadar çıkarıyor.

Öte yandan bazı üniversiteler taksit sayısında da değişikliğe gidiyor. Önceki yıllarda 8 taksitle ödeme imkanı sunulurken, yeni dönemde bu sayı 6’ya indirildi.