Özel İzinle Ekiliyor: Kurusu 3 Bin TL'ye, Tozu 6 Bin TL'ye Satılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesinin kuru fiyatı, kurutma kıvamına göre 3 bin TL'den alınacak. Öğütüp işledikten sonra paketlenmiş hali piyasaya saf olarak sürülürken bunun da kilosu 6 bin TL'den satılacak.
Kaynak: DHA
1975 yılında CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan ve ekonomik değeriyle dikkat çeken salep bitkisi, Türkiye'de en yoğun olarak Samsun'da üretiliyor. Samsun'da bu yıl çoğaltım amaçlı salep üretimi 115 dekar alanda 63 ton olarak gerçekleşirken, gıda amaçlı üretim ise 71 dekar alanda 42,5 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Burdur gibi illerde de salep üretimi yapılıyor.
"YAŞI 500 TL KURUSU 3 BİN TL"
19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, salebin yaş alım fiyatının 2024 baharında kilogram başına 500 TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Karaman, kurutulmuş salebin 5-6 kilogramdan 1 kilograma ulaştığını belirterek, kuru salep fiyatının 3 bin TL'den işlemle yapıldığını ifade etti.
"ÖĞÜTÜLÜP İŞLENDİKTEN SONRA KİLOSU 6 BİN TL"
Öğütüp işledikten sonra paketlenmiş hali firmamız tarafından piyasaya saf olarak sürülmekte diyen Karaman, "Bunun da kilosu 6 bin TL'den olacak. Bu ürünün hem ekonomik değeri hem de sağlık açısından çok faydalı olduğu için katkısız kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ülkemizde bunun daha çok yaygınlaşması için bakanlığımızın 2025 yılını tıbbi aromatik yılı olarak ilan ettiğini duyduk. Bu konuda da üretimin çoğalması için gerekli desteklerin verilmesini istiyoruz" dedi.
"2024 YILINDA 13 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ"
2024 yılı hasat döneminde salep üretiminin yaklaşık 12-13 milyon TL gelir elde ettiğini belirten Karaman, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki üretimin de öne çıktığını vurguladı. Karaman, “19 Mayıs ilçesi ve çevresindeki yaklaşık 25 ton salep toplandı. Bunun bir kısmını işleyerek, diğer kısmını kuru olarak firmalara sattık. Türkiye genelinde gıda pazarında salep miktarı yaklaşık 10 ton civarında. Ancak üretim maliyetlerinin devam etmesi nedeniyle diğer illerde bu miktar oldukça düşük” dedi.
"ÇİFTÇİLERE YAZI GİTTİ 1745 TL ÜCRET ALINACAK"
İlk kez salep üretecek olanlardan alınması planlanan ücretlere de tepki gösteren Karaman, "25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan bir yazı ile salep bitkisinin doğal çiçekli soğanlar arasında olduğunu ve bunun üretiminin yerinde tespiti, ilk kaydı ve geçmişe dönük Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) güncellenmesi için gelen yazıda çiftçi başına bin 745 TL, nisan-mayıs ayındaki hasat döneminde de tekrar bin 745 TL ücret alınacağı yazısı geldi.
Bununla ilgili çiftçilerimiz tereddütlü. Bir gıda ürününden böyle bir ücretin alınması, diğer gıda ürünlerine de emsal gösterilerek üreticinin önünün kesilmesi gibi bir konu ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili süreci başlatıyoruz. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde uzlaşma sağlanarak, bu ücretin ödenmemesi konusunda vatandaşlara tekrar bilgi vereceğiz" dedi.