Ozan Bingöl'den Sigara ÖTV'si Uyarısı: Tek Tek Açıkladı
Sigaralardaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında ve maktu vergi tutarında değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, ÖTV oranı indirildi, ancak maktu vergi tutarı artırıldı. Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu düzenleme, sigaralardan alınan ÖTV oranını %53,50'den %50'ye indirirken, maktu vergi tutarını 8,39 TL'den 10,50 TL'ye yükseltti. Bu adımla, enflasyonun etkisi azaltılmaya çalışılırken, vergi gelirlerinde yaşanabilecek azalmayı telafi etmek amaçlandı.
"YÜKSEK FİYATLI SİGARA İÇİN AZALAN VERGİ YÜKÜ"
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, değişiklikle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Gece yayımlanan Resmî Gazete’de tütün ürünlerine yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılmıştır. Nisbi ÖTV oranı %53,50'den %50'ye düşürülürken, maktu vergi tutarı 8,39 TL'den 10,50 TL'ye çıkarılmıştır. Bu tür düzenlemeler, düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artırırken, yüksek fiyatlı sigaralarda vergi yükünü düşüren bir etki yaratmaktadır."
Bingöl, örnek olarak 80 TL'lik bir sigara paketinde, vergi yükünün %80,65'ten %79,79'a düşeceğini belirtti.
Bu düzenlemenin özellikle düşük fiyatlı sigaraları tercih eden tüketiciler üzerinde daha fazla vergi yükü yaratabileceği, ancak yüksek fiyatlı sigaralar için vergi yükünü azaltacağı öngörülüyor.