Ozan Bingöl'den Sigara ÖTV'si Uyarısı: Tek Tek Açıkladı

"YÜKSEK FİYATLI SİGARA İÇİN AZALAN VERGİ YÜKÜ"

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, değişiklikle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gece yayımlanan Resmî Gazete’de tütün ürünlerine yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılmıştır. Nisbi ÖTV oranı %53,50'den %50'ye düşürülürken, maktu vergi tutarı 8,39 TL'den 10,50 TL'ye çıkarılmıştır. Bu tür düzenlemeler, düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artırırken, yüksek fiyatlı sigaralarda vergi yükünü düşüren bir etki yaratmaktadır."