ÖTV’siz Araçta Yeni Dönem: Bütün Detaylar Tek Tek Açıklandı! Şartlar Neler? Limit Ne Kadar Oldu? Kimler Faydalanabilecek?

YÜZDE 90 VE ÜSTÜNDEKİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Yüzde 90 engelli olanlar 10 yılda bir ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Aracı bizzat kendisinin kullanma şartı yok. Ancak sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanılması gibi durumlarda ÖTV'den muaf olmak için araca özel tertibat yaptırılması zorunlu.

YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE ENGELLİ OLAN VATANDAŞIN ARACINI KİM ALABİLİR?

18 yaşını doldurmuş, engellilik oranı yüzde 90 ve üstü olanlar "Engellilik Sağlık Kurulu Raporu"yla kendisi için araç satın alabilir. Aracı kullanma şartı olmadığı gibi özel tertibat da gerekmez.