ÖTV zammı sonrası motorinde indirim

2024 yılı ile birlikte ÖTV düzenlemesi sonrası benzin ve motorin litre fiyatlarına büyük zam yapılmıştı. Yapılan bu büyük zammın ardından motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt Benzin Motorin Motorin fiyatları
ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti.

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 2

Benzin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira arttı.

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 3

Yapılan bu büyük zammın ardından gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim geldi.

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 4

İşte güncellenen rakamlarla akaryakıt fiyatları:

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 OCAK CUMA

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 36.73 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.86 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.15 TL

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 OCAK CUMA

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 36.82 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.96TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.18 TL

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 7

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.45 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.54 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.22 TL

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ÖTV zammı sonrası motorinde indirim - Resim: 8

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.78 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL

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