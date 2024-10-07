ÖTV MTV Derken Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Araçlarda Artık Zorunlu Olacak
Milyonlarca araç sahibini yıkan haber geldi. Araç sahipleri gelen zamlar karşısında ne yapacağını düşünürken yeni bir masraf daha çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Peş peşe gelen zamlarla birlikte artan akaryakıt fiyatlarından dolayı araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir masraf daha çıktı. 1 Aralık tarihinden itibaren tüm araç sahipleri için artık yasal olarak zorunlu olacak. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek sıkı denetimlerde aracında bulunmayana ise 2 bin 568 TL para cezası kesilecek.
2024'te de kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında, özellikle ticari araçlar için kış lastiği kullanımı yasal bir zorunluluk haline geliyor. Kış aylarında yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
TÜM ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK
Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında kış lastiği takması zorunlu. Kış lastikleri, sıcaklık 7 derece altına düştüğünde devreye giren önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Bu lastikler, kar, yağmur veya çamurlu zeminlerde yaz ve dört mevsim lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor.
2 BİN 568 TL PARA CEZASI KESİLECEK
2024 yılında kış lastiği kullanmayan ticari araçlar, 2.568 TL para cezasıyla karşılaşacak. Bu ceza, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen araçlara uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu tutuluyor.