ÖTV MTV Derken Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Araçlarda Artık Zorunlu Olacak

TÜM ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında kış lastiği takması zorunlu. Kış lastikleri, sıcaklık 7 derece altına düştüğünde devreye giren önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Bu lastikler, kar, yağmur veya çamurlu zeminlerde yaz ve dört mevsim lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor.