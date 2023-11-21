ÖTV Matrah kararı ile 500 bin liralık düşüş: 29 modelde listeler alt üst olacak!

Geçtiğimiz gün elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV matrahları için Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.