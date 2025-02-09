Otomotiv Piyasasının Ölümsüz Modelleri Listelendi: Dededen Toruna Kalıyor
Araç satın alırken güvenlik, konfor ve yakıt verimliliği kadar önemli bir diğer faktör de otomobilin ömrünün ne kadar olduğu. Yapılan araştırma, en uzun ömürlü otomobilleri ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli iSeeCars tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, en dayanıklı ve uzun kilometre ömrüne sahip sedan modelleri belirledi.
402 milyonun üzerinde otomobilin incelendiği çalışmada, 400 bin kilometreyi aşma olasılığı en yüksek araçlar listelendi. Araştırma kapsamında kaza raporları, frenleme sistemleri, darbe dayanıklılığı gibi birçok teknik kriter göz önünde bulunduruldu. Elde edilen sonuçlara göre, Alman markalar listeye giremezken Japon üreticiler dayanıklılık konusunda üstünlüğünü kanıtladı.
EN UZUN ÖMÜRLÜ SEDAN OTOMOBİLLER
10-Nissan Altima – %6,3
9-Honda Civic – %7,2
8-Toyota Corolla – %7,8
7-Lexus IS – %9,0
6-Lexus ES – %10,6
5-Toyota Prius – %12,6
4-Honda Accord Hibrit – %13,1
3-Toyota Camry – %13,5
2-Honda Accord – %16,6
1-Toyota Avalon – %22,0
ZİRVEYİ TOYOTA KAPTI
Listenin zirvesinde Toyota Avalon yer alırken, Honda Accord ve Toyota Camry de ilk üç sırada kendine yer buldu. Toyota ve Honda markaları, dayanıklı otomobil üretimi konusunda farkını ortaya koyarken, Lexus’un da premium segmentte uzun ömürlü modeller sunduğu dikkat çekti.