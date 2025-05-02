Otomotiv Piyasasında Deprem Etkisi: 60 Bin Türk'ü Etkileyecek

TÜRK İŞÇİLER RİSK ALTINDA

Otomotiv sektöründeki istihdam da düşüşte. 2024 itibarıyla sektörde çalışan sayısı, bir önceki yıla göre 19 bin kişi azalarak 761 bine geriledi. Almanya’daki otomotiv iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan Türk işçilerin büyük kısmı özellikle Audi’nin üretim merkezlerinin bulunduğu Ingolstadt ve Neckarsulm kentlerinde çalışıyor.

Haber Global’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, yaşanabilecek derin bir ekonomik krizin en çok Türk işçileri etkileyeceğine dikkat çekti. Köni, “Otomotiv ve sanayi alanlarında çalışan gurbetçi Türkler işten çıkarma riskiyle karşı karşıya. Almanya ekonomisinin kötüleşmesi, Türkiye ile olan ekonomik ilişkiler üzerinde de tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.