Otomotiv Lideri Audi Vazgeçti! Dev Hamle İçin Geri Adım Attı
Alman otomobil üreticisi Audi, 2023 yılında duyurduğu yeni model isimlendirme sistemini uygulamaktan vazgeçtiğini açıkladı. Daha önce içten yanmalı motorlu araçlarını tek, elektrikli modellerini ise çift rakamlarla adlandırmayı planlayan marka, bu stratejiyi hayata geçirmeden eski sisteme geri dönme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Audi’nin önceki planına göre Q5 içten yanmalı, Q8 ise tamamen elektrikli bir model olarak isimlendirilecekti. Ancak şirket, bu yeni sistemi yürürlüğe koymadan mevcut isimlendirme düzenini sürdürme kararı aldı.
Bu doğrultuda Audi, içten yanmalı motorlu modellerini "TFSI", plug-in hibrit araçlarını "TFSIe", dizel motorlu versiyonlarını "TDI" ve tamamen elektrikli otomobillerini "e-Tron" ibareleriyle tanımlamaya devam edecek. Ayrıca sedan, avant ve sportback gibi gövde tipi ifadeleri de kullanılmaya devam edecek.
MODEL İSİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Audi, "A" ve "Q" serisi isimlendirme sistemini koruyacak. Ancak giriş seviyesi modellerde "1" veya "2" gibi ek rakamlar bulunmayacak. Mevcut modeller isimlerini koruyarak satışa devam edecek, yalnızca yeni tanıtılacak araçlar bu sisteme dahil edilecek. Örneğin A5 modelinin ismi değiştirilmeden kalacak.
Audi’nin bu kararı, müşteri alışkanlıklarını koruyarak model isimlendirmesinde kafa karışıklığını önlemeyi amaçlıyor.