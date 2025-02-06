Otomotiv Lideri Audi Vazgeçti! Dev Hamle İçin Geri Adım Attı

Bu doğrultuda Audi, içten yanmalı motorlu modellerini "TFSI", plug-in hibrit araçlarını "TFSIe", dizel motorlu versiyonlarını "TDI" ve tamamen elektrikli otomobillerini "e-Tron" ibareleriyle tanımlamaya devam edecek. Ayrıca sedan, avant ve sportback gibi gövde tipi ifadeleri de kullanılmaya devam edecek.