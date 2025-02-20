Otomotiv Devlerine Çelmeyi Takmıştı! Ünlü Firma İflasın Pençesinde
Bir dönem Ford'un piyasa değerini geride bırakan ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Nikola, finansal zorluklarla karşı karşıya kalarak iflas koruması talebinde bulundu. Şirket, 11. madde kapsamında başvurusunu Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iletti.
Kaynak: Haber Merkezi
Nikola’nın kurucusu Trevor Milton, şirketin teknolojisi hakkında yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle 2022 yılında suçlu bulunmuştu. Savcılar, Milton’ın sunduğu bir tanıtım videosunda, çöl otoyolunda ilerliyor gibi görünen bir prototip kamyonun, aslında motoru çalışmayan ve bir tepeden aşağı yuvarlanan bir araç olduğunu ortaya çıkarmıştı. Buna rağmen, şirketin etrafında oluşan yatırımcı ilgisi 2020 yılında Nikola’nın piyasa değerini yaklaşık 30 milyar dolara çıkararak Ford’un üzerine taşımıştı.
NAKİT SIKINTISI ZORA SOKTU
Nikola, bu yılın başlarında nakit rezervlerinin tükenmek üzere olduğunu açıklamıştı. Şirket, iflas sürecinin bir parçası olarak işletmenin açık artırma ve satışını sürdürmek için mahkemeden onay istediğini duyurdu.
FAALİYETLER SINIRLI OLARAK DEVAM EDECEK
Mahkemeye sunulan dilekçeye göre Nikola, Mart ayı sonuna kadar yollardaki araçlara sınırlı servis ve destek sağlamaya devam etmeyi planlıyor. Ancak şirketin uzun vadeli faaliyetlerine dair belirsizlik sürüyor.