Otomotiv Devlerine Çelmeyi Takmıştı! Ünlü Firma İflasın Pençesinde

Nikola’nın kurucusu Trevor Milton, şirketin teknolojisi hakkında yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle 2022 yılında suçlu bulunmuştu. Savcılar, Milton’ın sunduğu bir tanıtım videosunda, çöl otoyolunda ilerliyor gibi görünen bir prototip kamyonun, aslında motoru çalışmayan ve bir tepeden aşağı yuvarlanan bir araç olduğunu ortaya çıkarmıştı. Buna rağmen, şirketin etrafında oluşan yatırımcı ilgisi 2020 yılında Nikola’nın piyasa değerini yaklaşık 30 milyar dolara çıkararak Ford’un üzerine taşımıştı.