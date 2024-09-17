Otomotiv Devleri Güçlerini Birleştirdi: Çok Konuşulacak SUV Model Piyasaya Çıktı
Toyota ve BYD'nin ortaklığında geliştirilen yeni model Toyota bZ3C, Çin'deki elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
FAW ile yapılan iş birliği çerçevesinde üretilen bu coupe tarzı elektrikli SUV, BYD'nin LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile donatılmış durumda. 4.780 mm uzunluğundaki araç, 2.880 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç alan sunarken, modern tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor.
TEK ŞARJLA 600 KM MENZİL
Tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunabilen bZ3C, 268 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde 160 km/sa hıza ulaşabiliyor. Özellikle genç kullanıcıları hedefleyen model, "dinamik ve kişisel alan" yaratma fikriyle geliştirilmiş olup, minimalist iç mekan tasarımı ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle fark yaratıyor.
Bu güçlü SUV modeli, Çin pazarında yoğun rekabet yaratacak gibi görünüyor. Üretime 2024 yılı sonunda başlanması planlanan Toyota bZ3C, ilerleyen dönemlerde Avrupa pazarında da satışa sunulacağı belirtiliyor.