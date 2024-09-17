Otomotiv Devleri Güçlerini Birleştirdi: Çok Konuşulacak SUV Model Piyasaya Çıktı

TEK ŞARJLA 600 KM MENZİL

Tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunabilen bZ3C, 268 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde 160 km/sa hıza ulaşabiliyor. Özellikle genç kullanıcıları hedefleyen model, "dinamik ve kişisel alan" yaratma fikriyle geliştirilmiş olup, minimalist iç mekan tasarımı ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle fark yaratıyor.

Bu güçlü SUV modeli, Çin pazarında yoğun rekabet yaratacak gibi görünüyor. Üretime 2024 yılı sonunda başlanması planlanan Toyota bZ3C, ilerleyen dönemlerde Avrupa pazarında da satışa sunulacağı belirtiliyor.