Otomotiv Devinin Tahtı Sallanıyor: Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak! Sektörde Dengeler Değişiyor

İŞ GÜCÜ AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Stellantis, iş gücünü azaltmak için gönüllü işten çıkarma yöntemine başvururken, İtalya’daki çalışan sayısı 2021’de 55 bin seviyesindeyken şu anda 38 bine kadar geriledi. Öte yandan, şirket geçtiğimiz ay Abruzzo bölgesindeki Atessa tesisinde geçici sözleşmeyle çalışan 114 genci kalıcı olarak işe alacağını duyurmuştu. Stellantis’in İtalya’daki istihdam politikası, sendikaların da yakından takip ettiği önemli konular arasında yer alıyor.