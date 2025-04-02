Otomotiv Devinin Tahtı Sallanıyor: Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak! Sektörde Dengeler Değişiyor
Otomotiv devi Stellantis, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi Stellantis, İtalya’nın güneyindeki Pomigliano ve Pratola Serra tesislerinde 350 çalışanın gönüllü olarak işten ayrılması konusunda sendikalarla anlaşmaya vardı.
POMİGLİANO TESİSİ EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE
Fiom sendikası tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların büyük bölümünün Pomigliano’daki montaj tesisinde gerçekleşeceği, 50 çalışanın ise Pratola Serra’daki motor fabrikasından ayrılacağı belirtildi. Stellantis sözcüsü, sürecin emekliliğe yakın çalışanları kapsadığını ve şirketin İtalya’daki üretimi artırmaya yönelik planlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.
İŞ GÜCÜ AZALMAYA DEVAM EDİYOR
Stellantis, iş gücünü azaltmak için gönüllü işten çıkarma yöntemine başvururken, İtalya’daki çalışan sayısı 2021’de 55 bin seviyesindeyken şu anda 38 bine kadar geriledi. Öte yandan, şirket geçtiğimiz ay Abruzzo bölgesindeki Atessa tesisinde geçici sözleşmeyle çalışan 114 genci kalıcı olarak işe alacağını duyurmuştu. Stellantis’in İtalya’daki istihdam politikası, sendikaların da yakından takip ettiği önemli konular arasında yer alıyor.