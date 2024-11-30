Otomotiv Devinin Tahtı Sallanıyor! Piyasalar Alarma Geçti: Satışlar Askıya Alındı
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçlar için uyguladığı doğrudan satış modelini düşük satış rakamları ve artan maliyetler nedeniyle askıya aldığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen, Avrupa pazarındaki bu stratejisini Mart 2025’te yeniden değerlendirme kararı aldı. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Marco Schubert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pazar koşulları şu an için oldukça zorlayıcı. Doğrudan satış modeli, şu ana kadar beklenen sonuçları vermedi. Ancak bu model uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer almaya devam edecek” dedi.
Volkswagen, Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük pazarlarda bu sistemi durdurma kararı aldı. Öte yandan, Cupra markası doğrudan satış modeline devam edecek. Ayrıca İrlanda ve İsveç’te tüm araç satışları bu model üzerinden yapılmayı sürdürecek.
VOLKSWAGEN FABRİKALARINI KAPATIYOR
Volkswagen, Almanya’daki üç fabrikasını kapatma kararı alarak önemli bir adım daha attı. Şirket tarihine geçen bu karar, binlerce çalışanın işini kaybetmesine ve mevcut personelin maaşlarında %10’luk kesintilere neden olacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DÜŞÜŞ ALARMLARI ÇALIYOR
Volkswagen, özellikle yüksek fiyatlı elektrikli araç modellerinde beklediği satış performansını yakalayamadı. Örneğin, yaklaşık 80 bin Euro’ya satılan Audi Q8 E-Tron modeli, düşük satış rakamlarıyla şirketi zora soktu. Elektrikli araç pazarında yaşanan bu durgunluk, yalnızca Volkswagen için değil, diğer büyük üreticiler için de zor bir dönemin habercisi oldu.
Şirket, gelecekte daha uygun fiyatlı ve rekabetçi çözümler geliştirerek elektrikli araç pazarında yeniden güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.
DOĞRUDAN SATIŞ MODELİ NEDİR?
Doğrudan satış modeli, araçların geleneksel bayiler yerine şirketin kendi mağazaları veya çevrimiçi platformları üzerinden satılmasını içerir. Bu yöntem, Tesla’nın başarıyla uyguladığı bir sistem olsa da Volkswagen için aynı sonuçları getirmedi. Şirket, elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçların farklı satış kanallarından sunulmasının ciddi bir karmaşaya neden olduğunu belirtti.