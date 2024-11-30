Otomotiv Devinin Tahtı Sallanıyor! Piyasalar Alarma Geçti: Satışlar Askıya Alındı

Volkswagen, Avrupa pazarındaki bu stratejisini Mart 2025’te yeniden değerlendirme kararı aldı. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Marco Schubert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pazar koşulları şu an için oldukça zorlayıcı. Doğrudan satış modeli, şu ana kadar beklenen sonuçları vermedi. Ancak bu model uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer almaya devam edecek” dedi.

Volkswagen, Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük pazarlarda bu sistemi durdurma kararı aldı. Öte yandan, Cupra markası doğrudan satış modeline devam edecek. Ayrıca İrlanda ve İsveç’te tüm araç satışları bu model üzerinden yapılmayı sürdürecek.