Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu

Küresel otomotiv üreticisi Stellantis, CEO'su Carlos Tavares'in görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu beklenmedik gelişme, sabah saatlerinde şirketin hisselerinde yüzde 8'lik bir düşüşe yol açtı. Tavares'in ayrılığının ardından şirketin 2024 yılı genelindeki hisseleri toplamda yüzde 45 oranında değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu - Resim: 1

Stellantis'in açıklamasına göre, Carlos Tavares'in pazar akşamı görevinden ayrıldığı belirtildi. Şirket, Tavares'in ardından geçici olarak Geçici İcra Kurulu Başkanlığı'na Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın getirileceğini ve 2025'in ilk yarısında yeni CEO'nun duyurulmasının planlandığını açıkladı.

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Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu - Resim: 2

"FARKLI GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKTI"

Stellantis'in Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Stellantis'in kuruluşundan bu yana elde ettiği başarı, CEO, Yönetim Kurulu ve kilit hissedarlar arasındaki mükemmel uyumdan kaynaklanıyordu. Ancak son haftalarda farklı görüşler ortaya çıktı ve bu durum, bugünkü karara yol açtı" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son dönemde Stellantis'in Amerika'daki satışlarında düşüş yaşandığı öne sürüldü.

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Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu - Resim: 3

İTALYA'DAN AÇIKLAMA TALEBİ

Tavares'in istifasının ardından, İtalya'daki iktidar ve muhalefet partileri, Stellantis Başkanı John Elkann'a ayrılıkla ilgili açıklama yapması için parlamentoya çağrıda bulundu.

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Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu - Resim: 4

Stellantis, 2021 yılında Peugeot ve Citroen markalarının bağlı olduğu Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesiyle kurulmuş ve ilk CEO olarak Carlos Tavares atanmıştı.

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