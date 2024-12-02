Otomotiv Devinden Sektörü Karıştıracak İstifa! Hisseler Dibi Gördü, Rekor Düşüş Oldu

"FARKLI GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKTI"

Stellantis'in Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Stellantis'in kuruluşundan bu yana elde ettiği başarı, CEO, Yönetim Kurulu ve kilit hissedarlar arasındaki mükemmel uyumdan kaynaklanıyordu. Ancak son haftalarda farklı görüşler ortaya çıktı ve bu durum, bugünkü karara yol açtı" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son dönemde Stellantis'in Amerika'daki satışlarında düşüş yaşandığı öne sürüldü.