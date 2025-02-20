Otomotiv Devinden ‘Misket’ Hamlesi: Arabalar Parmak Şıklatmayla Çalışacak

GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Parmak şıklatarak araç çalıştırma fikri, dikkat çekici ve yenilikçi olsa da, kullanıcılar için elzem bir ihtiyaç olup olmadığı tartışmalı. Günümüzde anahtarsız giriş sistemleri ve dokunmatik çalıştırma teknolojileri halihazırda büyük kolaylık sağlıyor. Bu nedenle, Stellantis’in bu teknolojiyi ne derece yaygınlaştıracağı ve sürücülerin ilgisini nasıl çekeceği merak konusu.