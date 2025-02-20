Otomotiv Devinden ‘Misket’ Hamlesi: Arabalar Parmak Şıklatmayla Çalışacak
Otomotiv devi Stellantis, sürücü deneyimini tamamen değiştirebilecek yeni bir teknoloji için Avrupa Marka Ofisi'ne patent başvurusu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin geliştirdiği sistem, araç kabininde bulunan bir mikrofonun parmak şıklatma sesini algılamasıyla çalışıyor. Bu ses, motoru çalıştırmak için bir sinyal olarak değerlendiriliyor ve böylece anahtar ya da düğmeye basmadan aracın harekete hazır hale gelmesi sağlanıyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DÜŞÜNÜLDÜ
Stellantis'in bu yeniliği, olası kötüye kullanımları önlemek adına bir güvenlik katmanı da içeriyor. Araç, sadece sürücünün kimliğini doğruladıktan sonra hareket edebilir hale geliyor. Böylece, yetkisiz kişilerin sadece bir parmak şıklatma ile motoru çalıştırmasının önüne geçilmiş oluyor.
GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?
Parmak şıklatarak araç çalıştırma fikri, dikkat çekici ve yenilikçi olsa da, kullanıcılar için elzem bir ihtiyaç olup olmadığı tartışmalı. Günümüzde anahtarsız giriş sistemleri ve dokunmatik çalıştırma teknolojileri halihazırda büyük kolaylık sağlıyor. Bu nedenle, Stellantis’in bu teknolojiyi ne derece yaygınlaştıracağı ve sürücülerin ilgisini nasıl çekeceği merak konusu.