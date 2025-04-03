Otomotiv Devinde Skandal Hata! 105 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı! Ücretsiz Değiştirecek
Ford, 2018-2020 yılları arasında üretilen 105 binden fazla SUV modelini emniyet kemeri arızası nedeniyle geri çağırıyor. Şirket, hatalı parçaları ücretsiz olarak değiştirecek ve aynı zamanda büyük bir indirim kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'nde araç güvenliğini denetleyen Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un iki popüler SUV modelinde yaşanan güvenlik riski nedeniyle büyük bir geri çağırma süreci başlattı. 2018-2020 yılları arasında üretilen Ford Expedition ve Lincoln Navigator modellerini kapsayan çağrı, toplamda 105 bin 322 aracı etkiliyor.
EMNİYET KEMERİNDE ÜRETİM HATASI
Geri çağırmanın temel sebebi, sürücü ve ön yolcu koltuğundaki emniyet kemeri sistemlerinde tespit edilen üretim hatası. Yapılan açıklamaya göre, bazı araçlarda kemer gergi mekanizması, beklenmedik şekilde devreye girerek kemerin normal hareketini kısıtlayabiliyor. Bu durum, bir çarpışma anında emniyet kemerinin yolcuyu yeterince koruyamamasına yol açabilir.
YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK
Ford, söz konusu güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için hızlı bir müdahale planı hazırladı. Yetkili servisler, araçlardaki emniyet kemeri sargı mekanizmalarını kontrol edecek ve gerekirse ücretsiz şekilde değiştirecek. Bu süreçte araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
ARAÇLARDA İNDİRİME GİTTİ
Geri çağırma süreciyle eş zamanlı olarak Ford, geniş çaplı bir indirim kampanyası hazırlığında. Şirketin büyük stok avantajını kullanarak, çeşitli modellerde ciddi fiyat indirimlerine gideceği belirtiliyor. Bu hamleyle Ford, rakiplerinin gümrük vergilerini fiyatlara yansıttığı bir dönemde, daha rekabetçi fiyatlarla tüketicinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.