Otomotiv Devinde Skandal Hata! 105 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı! Ücretsiz Değiştirecek

YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Ford, söz konusu güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için hızlı bir müdahale planı hazırladı. Yetkili servisler, araçlardaki emniyet kemeri sargı mekanizmalarını kontrol edecek ve gerekirse ücretsiz şekilde değiştirecek. Bu süreçte araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.