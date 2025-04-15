Otomotiv Devinde Kriz! Göz Gözü Görmedi, On Binlerce Aracını Geri Çağırdı
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, bünyesindeki Porsche ve Audi markalarına ait toplamda 50 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de tespit edilen yazılım kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle söz konusu modellerin kullanıcıları servislere yönlendirilecek. Geri çağırma kapsamında ilk olarak 2024 ve 2025 model yılına ait 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde geri görüş kamerası arızası tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, kamera sisteminin ya bulanık görüntü verdiği ya da tamamen çalışmadığı bildirildi. Bu durumun, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebileceği gerekçesiyle araçlar geri çağrılarak teknik müdahaleye alınacak.
ÇARPIŞMA RİSKİ TAŞIYOR
Volkswagen Grubu’nun geri çağırdığı bir diğer marka ise Audi oldu. Yaklaşık 44 bin Audi aracı, dijital gösterge panelindeki arıza nedeniyle servislere çağrıldı. Sorunun, hız göstergesi ve kritik sürüş bilgilerini barındıran dijital kokpit sisteminden kaynaklandığı belirtildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızanın uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına neden olabileceğini ve bu durumun çarpışma riskini artırabileceğini duyurdu.
GERİ ÇAĞRILAN AUDİ MODELLERİ AÇIKLANDI
Geri çağırma programı, belirli üretim dönemlerine ait şu modelleri kapsıyor:
Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK
Audi, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sunacağını açıkladı. Sürücüler, yetkili servisler aracılığıyla araçlarındaki arızaların giderilmesini sağlayabilecek. Geri çağırma işleminin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.