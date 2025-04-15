Otomotiv Devinde Kriz! Göz Gözü Görmedi, On Binlerce Aracını Geri Çağırdı

ÇARPIŞMA RİSKİ TAŞIYOR

Volkswagen Grubu’nun geri çağırdığı bir diğer marka ise Audi oldu. Yaklaşık 44 bin Audi aracı, dijital gösterge panelindeki arıza nedeniyle servislere çağrıldı. Sorunun, hız göstergesi ve kritik sürüş bilgilerini barındıran dijital kokpit sisteminden kaynaklandığı belirtildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızanın uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına neden olabileceğini ve bu durumun çarpışma riskini artırabileceğini duyurdu.