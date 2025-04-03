Otomotiv Devinde Kriz Büyüdü! Dev Şirket Sessiz Sedasız Hisselerini Sattı
İsveç merkezli sigorta devi Folksam, Tesla'dan hisselerini çektiğini açıkladı. Gerekçe olarak ise şirketin işçi hakları konusundaki tutumundaki iyileşme eksikliği gösterildi. Tesla hisseleri ise Kasım ayından bu yana düşüş trendinde.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla, işçi hakları konusundaki tartışmalarla yeniden gündemde. Avrupa’nın en büyük sigorta kuruluşlarından İsveç merkezli Folksam, Tesla’daki hisselerini elden çıkardığını duyurdu. Şirket, bu kararın arkasında Tesla’nın işçi haklarına yönelik tavrında herhangi bir gelişme olmamasını gerekçe gösterdi.
"YATIRIMIMIZI SONLANDIRMA KARARI ALDIK"
Folksam Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Başkanı Marcus Blomberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca diğer yatırımcılarla birlikte yıllık genel kurulda işçi haklarıyla ilgili öneriler sunduk. Ancak maalesef herhangi bir olumlu gelişme kaydedilemedi. Bu yüzden yatırımımızı sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Folksam’ın kaç adet hisseyi elden çıkardığına dair detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Şirketin işçi hakları konusunda eleştirilmesinin temelinde İsveç’teki sendikalarla olan gerilim yer alıyor. Tesla, Elon Musk liderliğinde ülkedeki sendikalarla toplu iş sözleşmesi yapmayı reddediyor. Bu durum, şirketin Avrupa’daki imajını da olumsuz etkiliyor.
HİSSELER 4 AYDIR DÜŞÜŞTE
Tesla hisseleri, Kasım ayından bu yana değer kaybediyor. Zaman zaman toparlanma sinyalleri verse de genel eğilim aşağı yönlü. Uzmanlar, hisselerdeki dalgalanmaların bir kısmını Elon Musk’ın kamuya yaptığı açıklamalara bağlıyor. Musk’ın söylemleri ve sosyal medya paylaşımları, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.