Otomotiv Devinde Kriz Büyüdü! Dev Şirket Sessiz Sedasız Hisselerini Sattı

Şirketin işçi hakları konusunda eleştirilmesinin temelinde İsveç’teki sendikalarla olan gerilim yer alıyor. Tesla, Elon Musk liderliğinde ülkedeki sendikalarla toplu iş sözleşmesi yapmayı reddediyor. Bu durum, şirketin Avrupa’daki imajını da olumsuz etkiliyor.

HİSSELER 4 AYDIR DÜŞÜŞTE

Tesla hisseleri, Kasım ayından bu yana değer kaybediyor. Zaman zaman toparlanma sinyalleri verse de genel eğilim aşağı yönlü. Uzmanlar, hisselerdeki dalgalanmaların bir kısmını Elon Musk’ın kamuya yaptığı açıklamalara bağlıyor. Musk’ın söylemleri ve sosyal medya paylaşımları, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.