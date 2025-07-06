Otomotiv Devi Volvo'ya Büyük Darbe! Hepsinde Yasadışı Yazılım Tespit Edildi

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

Almanya merkezli çevre politikalarıyla bilinen Alman Çevre Yardımı Derneği (DUH), yaşanan süreci yeterli bulmayarak daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Dernek, halen trafikte bulunan milyonlarca dizel aracın yasal sınırların üzerinde emisyon salımı yaptığını vurguladı ve kamu sağlığını korumak adına bu araçların trafikten men edilmesini talep etti.

Volvo’nun yaşadığı bu gelişme, emisyon değerleri konusunda üreticilere yönelik denetim ve yaptırımların önümüzdeki dönemde daha da sıkılaşacağına işaret ediyor.