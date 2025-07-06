Otomotiv Devi Volvo'ya Büyük Darbe! Hepsinde Yasadışı Yazılım Tespit Edildi
İsveç merkezli otomotiv markası Volvo, Almanya’da tespit edilen yasa dışı yazılım nedeniyle binlerce SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Söz konusu yazılımın, egzoz emisyon sistemini manipüle ettiği öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), 2023 yılından bu yana yürüttüğü teknik incelemeler neticesinde, Volvo’nun XC60 modeline ait bazı dizel araçlarda emisyon sisteminde usulsüzlük belirledi. Denetimlerde, 2011 Mart ile 2013 Nisan arasında üretilen XC60 2.0 Diesel Euro 5 (120 kW, önden çekişli) versiyonlarında, egzoz gazı kontrolünü etkileyen ve yasalara aykırı şekilde çalışan bir yazılım bulunduğu ortaya çıkarıldı.
AZOT SALINIMI AB'YE AYKIRI
KBA’nın açıklamasına göre, yazılım dış ortam sıcaklığına göre devreye girerek azot oksit (NOx) salımını olduğundan düşük gösteriyor. Bu durumun, Avrupa Birliği’nin geçerli emisyon düzenlemelerine açıkça aykırı olduğu bildirildi.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ TARTIŞMA
Söz konusu tespitin ardından, yalnızca Volvo değil, genel anlamda otomotiv sektöründeki denetimlerin kapsamı da yeniden gündeme taşındı. Avrupa Adalet Divanı’nın dizel araçlara ilişkin bazı düzenlemeleri geçersiz sayan kararının ardından, üreticilere yönelik olası hukuki süreçlerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.
VOLVO HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR
Volvo, geri çağırma sürecine başladığını açıklarken, etkilenen araçlara yönelik herhangi bir sürüş yasağı uygulanmayacağını da duyurdu. Şirket ayrıca, geri çağırmaya temel oluşturan KBA kararının hukuki dayanaklarını sorgulamak üzere itiraz sürecini başlatacaklarını bildirdi.
ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ
Almanya merkezli çevre politikalarıyla bilinen Alman Çevre Yardımı Derneği (DUH), yaşanan süreci yeterli bulmayarak daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Dernek, halen trafikte bulunan milyonlarca dizel aracın yasal sınırların üzerinde emisyon salımı yaptığını vurguladı ve kamu sağlığını korumak adına bu araçların trafikten men edilmesini talep etti.
Volvo’nun yaşadığı bu gelişme, emisyon değerleri konusunda üreticilere yönelik denetim ve yaptırımların önümüzdeki dönemde daha da sıkılaşacağına işaret ediyor.