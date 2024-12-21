Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Araç Üretimi Durduruldu
Alman otomotiv devi Volkswagen, zorlu bir karar alarak 35 bin çalışanı işten çıkarma yoluna gitti. Uzun süren müzakerelerin ardından, şirket ve sendika arasında varılan anlaşma, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: AA
Alman otomotiv devi Volkswagen, 70 saat süren zorlu müzakerelerin ardından Almanya'daki iş konseyleri ve IG Metall sendikasıyla önemli bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonucunda Almanya'da 35 bin çalışan işten çıkarılacak ve fabrikalardaki üretim kapasitesi ciddi şekilde azaltılacak.
Sözleşme çerçevesinde, Volkswagen'in Almanya'daki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltılacak. Kalan çalışanlara ise 2030 yılına kadar iş güvencesinin sağlanacağı belirtildi. IG Metall sendikasından yapılan açıklamalarda, "Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı" dedi.
İKRAMİYELER KALDIRILACAK
Volkswagen çalışanlarının maaşlarına önümüzdeki dört yıl boyunca hiçbir şey yapılmayacak ve bazı ikramiyeler kaldırılacak ya da azaltılacak. Ayrıca yüzde 5'lik bir maaş artışı iki aşamalı bir fona aktarılacak ve bu fon, esnek çalışma olanaklarını finanse etmek için kullanılacak.
ÜRETİM DURACAK FABRİKA SATILACAK
Dresden'deki araç üretiminin 2024 yılı sonunda durdurulacağı, Osnabrück fabrikasının ise satılacağı açıklandı. Wolfsburg'daki dört montaj hattından kapatılacağı ve burada çalışan 4 bin kişinin 2030 yılına kadar çalıştırılacağı belirtildi.
Volkswagen, Çinli rakiplerle rekabet etmek ve Avrupa'daki elektrikli araç talebinin beklenenden düşük olması nedeniyle bu adımları attığını açıkladı. Görüşmelerin eylül aralarından bu yana devam ettiği ve Noel tatili öncesinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise, “Hiçbir lokasyon kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak” dedi. Aylık gelirin ötesinde toplu sözleşme tavizleri olsa da bu durumun gelecek beklentileri ve 2030'un sonuna kadar yeni iş güvencesiyle dengelendiğini vurguladı.