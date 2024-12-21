Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak: Araç Üretimi Durduruldu

ÜRETİM DURACAK FABRİKA SATILACAK

Dresden'deki araç üretiminin 2024 yılı sonunda durdurulacağı, Osnabrück fabrikasının ise satılacağı açıklandı. Wolfsburg'daki dört montaj hattından kapatılacağı ve burada çalışan 4 bin kişinin 2030 yılına kadar çalıştırılacağı belirtildi.

Volkswagen, Çinli rakiplerle rekabet etmek ve Avrupa'daki elektrikli araç talebinin beklenenden düşük olması nedeniyle bu adımları attığını açıkladı. Görüşmelerin eylül aralarından bu yana devam ettiği ve Noel tatili öncesinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.