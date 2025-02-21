Otomotiv Devi Üretimi Bir Anda Durdurdu: Sektörde Kaos Etkisi Yarattı! Trump Tehdit Etti
Otomotiv devi Stellantis, Kuzey Amerika stratejisini yeniden değerlendirmek amacıyla Kanada'nın Brampton kentindeki montaj tesisinde üretimi durdurma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Stellantis’in aldığı bu karar, yeni nesil Jeep Compass üretimi üzerinde de belirsizlik yaratırken, fabrikanın geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.
Şirket, yaptığı açıklamada Kuzey Amerika'daki ürün stratejisini gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Ancak bu gelişmenin daha önce açıklanan yatırım planlarını etkilemeyeceğinin altı çizildi.
Brampton'da yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı fabrikada, elektrikli ve içten yanmalı motorlu Jeep modelleri üretmek için büyük çaplı bir dönüşüm süreci yürütülüyor. Fabrikanın yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra tam kapasiteyle ve üç vardiyalı sistemde üretime devam etmesi bekleniyor.
‘BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK YARATIYOR’
Stellantis'in aniden aldığı bu karar, çalışanları temsil eden Unifor sendikasını endişelendirdi. Sendika yetkilileri, bu gelişmenin fabrikadaki dönüşüm sürecinin planlanan zaman çizelgesini sekteye uğratabileceğini ve işçilerin geleceği açısından belirsizlik yarattığını vurguladı.
‘SEKTÖRDE KAOSA NEDEN OLUYOR’
Unifor Başkanı Lana Payne, Kuzey Amerika otomotiv sektöründe yaşanan değişimlerin çalışanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
ABD’nin uygulamayı planladığı gümrük vergileri ve elektrikli araç düzenlemelerindeki belirsizlik, sektörde kaosa neden oluyor. Bu durum sadece işçiler için değil, Kanada ekonomisi ve istihdam açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor.
Unifor, Brampton’daki fabrikanın üretime dönüş sürecinin uzamasının sadece Stellantis işçilerini değil, bölgedeki yüzlerce otomotiv yan sanayi tedarikçisini de etkileyeceğini belirtti.
KANADA HÜKÜMETİ DEVREDE
Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Stellantis'in aldığı kararın ardından hükümetin hem şirket hem de sendika ile temas halinde olduğunu açıkladı. Champagne, "Stellantis'in Brampton'daki yatırım taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacağız" diyerek, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.
TRUMP’TAN YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ
Öte yandan, Stellantis’in bu kararının ardında ABD’den gelen ticari baskıların da etkili olabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde Kanada'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini söylemişti.
Trump’ın bu hamlesi, Kuzey Amerika’daki entegre otomotiv tedarik zincirini derinden sarsabilir. Fox News'e verdiği röportajda Trump, "Onların arabalarını istemiyoruz, arabaları Detroit'te üretmek istiyoruz" diyerek, otomobil yatırımlarını ABD'ye çekmeyi hedeflediğini açıkça dile getirmişti.