Otomotiv Devi Üretimi Bir Anda Durdurdu: Sektörde Kaos Etkisi Yarattı! Trump Tehdit Etti

Stellantis’in aldığı bu karar, yeni nesil Jeep Compass üretimi üzerinde de belirsizlik yaratırken, fabrikanın geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Şirket, yaptığı açıklamada Kuzey Amerika'daki ürün stratejisini gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Ancak bu gelişmenin daha önce açıklanan yatırım planlarını etkilemeyeceğinin altı çizildi.

Brampton'da yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı fabrikada, elektrikli ve içten yanmalı motorlu Jeep modelleri üretmek için büyük çaplı bir dönüşüm süreci yürütülüyor. Fabrikanın yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra tam kapasiteyle ve üç vardiyalı sistemde üretime devam etmesi bekleniyor.

‘BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK YARATIYOR’

Stellantis'in aniden aldığı bu karar, çalışanları temsil eden Unifor sendikasını endişelendirdi. Sendika yetkilileri, bu gelişmenin fabrikadaki dönüşüm sürecinin planlanan zaman çizelgesini sekteye uğratabileceğini ve işçilerin geleceği açısından belirsizlik yarattığını vurguladı.